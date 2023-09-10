"Украинцы еще не закончили": в США оценили успехи контрнаступления ВСУ и предупредили о времени

Ухудшение погоды сделает активные бои сложнее

У Украины есть примерно 30-45 дней до того, как ухудшение погодных условий сделает продвижение ВСУ на фронте куда более сложным.

Как рассказал BBC глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, ухудшение погодных условий приведет к тому, что украинским войскам станет труднее маневрировать.

При этом он отметил, что сейчас слишком рано говорить, что контрнаступление провалилось, поскольку "украинцы по-прежнему добиваются устойчивого прогресса".

"Осталось еще достаточно времени, вероятно, около 30–45 дней до наступления плохой погоды, так что украинцы еще не закончили", — отметил Милли.

Американский генерал напомнил, что еще в самом начала вторжения говорил, что эта война будет длительное, медленной и кровавой, а сейчас можно видеть именно это.

Вместе с тем издание напоминает, что украинские военные смогли освободить Херсон в ноябре, то есть в период, когда их продвижение по прогнозам должно бы уже остановиться. Также сообщается, что в прошлом году погода сыграла свою роль, но все же основной причиной замедления стала нехватка боеприпасов и техники.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полномасштабная война может завершиться уже до конца 2023 года. Для этого есть определенные условия.