"Осталось 6-7 недель": в США насторожили прогнозом насчет контрнаступления ВСУ

Внимание Штатов уже обращено на следующий боевой сезон

До конца 2023 года вероятность прорыва всей обороны российских оккупантов на юге равна примерно 40-50%. Ограниченные боеприпасы и ухудшение погоды также сыграют в этом негативную роль.

Об этом пишет The Economist, цитируя директора по анализу Агентства военной разведки Пентагона (DIA) Трента Мола. По его словам внимание США уже обращено на следующий боевой сезон.

"Если Украина сможет расширить фронт вокруг Работино, удержать свои позиции и продолжать приток боеприпасов, то у нее будут хорошие возможности для нового рывка в 2024 году", — сказал он.

При этом Трент Мол подчеркивает, что американские и украинские официальные лица не смогли оценить глубину обороны рф и то, насколько ее сложно будет пробить бронетехникой.

Также, по мнению неназванного представителя администрации Байдена, Украине осталось около 6-7 недель на проведение контрнаступления. При этом в руководстве Штатов есть некоторые разногласия насчет того, каких результатов можно достичь за это время.

Некоторые считают, что украинская армия бросила в бой большую часть своих резервов еще до прорыва второй линии обороны, а также понесла тяжелые потери при попытке прорыва. В связи с этим, по их мнению, она якобы вряд ли сможет далеко зайти.

"Если вы посмотрите на поле боя через пять лет, оно может выглядеть во многом схожим", — говорит высокопоставленный представитель американской разведки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский не исключает того, что война может завершиться уже до конца 2023 года.