Зеленский допустил, что война закончится в этом году: что должно произойти

Успешное контрнаступление ВСУ является одним из факторов, влияющих на окончание войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в стране может закончиться уже в этом году. Однако влиять на окончательный сценарий будут несколько факторов.

Российские оккупанты должны вывести свои войска и начать уважать право украинцев жить на своей земле. Об этом глава государства сказал в интервью RTP.

При это президент не допускает прямых переговоров со страной-агрессором. Он подчеркнул, что есть у Украины есть четкая позиция.

"У нас очень четкая позиция, и эта позиция заложена в нашей формуле мира, которая имеет 10 пунктов. Завершение войны предполагается после выполнения всех вполне честных, справедливых пунктов, которые базируются на резолюции ООН", — сказал он.

По словам Зеленского, есть множество факторов, которые могут повлиять на окончание войны в Украине до конца текущего года. В том числе это зависит и от успешного контрнаступления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр обороны Украины Алексей Резников назвал сроки завершения войны и при этом сделал намек, когда наша страна сможет стать членом НАТО.