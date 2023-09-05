"Зубы дракона" не помогли? Оккупантов уверенно теснят на южном фронте, у ВСУ есть успехи

Украинское контрнаступление набирает обороты

Идет 559-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, украинские военные продолжают вести контрнаступление и уже смогли прорваться через первую линию обороны россиян. В частности украинская легкая пехота преодолела противотанковые рвы и заграждения "зубы дракона" на западе Запорожской области.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), украинские силы, вероятно, намерены удерживать эти позиции. Однако тяжелой украинской техники в местах прорыва этих оборонительных сооружений оккупантов пока не замечено.

"Геолокационные кадры, опубликованные 4 сентября, показывают, что украинские войска продвинулись к позициям, расположенным на восточной части российских противотанковых рвов и препятствий с "зубами дракона", которые являются частью трехуровневой обороны к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова)", — подчеркнули аналитики.

Кроме того, согласно геолокационным кадрам, украинская легкая пехота также продвинулась дальше в серию подготовленных российских оборонных позиций вдоль дороги, идущей северо-западнее Вербового. Также украинские войска подошли к российским оборонным позициям между Работино (10 км к югу от Орехова) и Новопрокоповкой (13 км к югу от Орехова).

Специалисты ISW резюмируют, что наши воины расширяют брешь, которую они проделали в российском оборонном слое. Они перебрасывают больше техники и личного состава во вражеские тылы.

По мнению аналитиков, украинские силы имеют успех в непосредственной близости от еще не пробитого российского оборонительного слоя, который тянется северо-западнее Вербового к северу от Сладкой Балки (20 км к югу от Орехова). Украинские войска атакуют пехотой и обстреливают тяжелой артиллерией российские позиции продвигаясь в этом районе.

Для справки: "Зубы дракона" — это врытые в землю рядами в определённом порядке пирамидальные бетонные или железобетонные конструкции. Россияне применяют их в качестве инженерного заграждения фортификационного типа на юге Украины.

Как писал "Телеграф", пока наши воины вытесняют российских оккупантов с нашей земли, в их собственной стране неспокойно. В ночь на 5 сентября россию снова атаковали беспилотники. Тревожно было и в Московской области.