Война — день 559: продвижение ВСУ набирает обороты, а оккупанты пытаются наступать на четырех направлениях

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают вести контрнаступление и уже смогли прорваться через первую линию обороны россиян. Ожидается, что вторая линия не будет настолько сложной, а потому продвижение ВСУ ускорится. Оккупанты в свою очередь пытаются прорваться на Лиманском, Купянском, Марьинском и Авдеевском направлениях, однако без особых успехов. При этом российские ночные обстрелы продолжаются, а дроны иногда даже падают за пределами границ нашей страны.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 5 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В районе Краматорска (Донецкая область) слышали взрывы.

Информацию за 2 сентября смотрите по ссылке: Война — день 556: ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты давят на востоке

С данными за 3 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 557: ВСУ развивают успех на южном фронте, на что оккупанты "отвечают" ударами по городам

О том, что происходило 4 сентября, читайте в материале: Война — день 558: на фронтах идут тяжелые бои, оккупанты не прекращают обстрелы городов