Война — день 558: на фронтах идут тяжелые бои, оккупанты не прекращают обстрелы городов

Оперативно о главном 4 сентября

Украинские военные продолжают вести наступательные действия на западе Запорожской области и продвигаются под Бахмутом, а россияне в свою очередь продолжают вести тактику ночных ударов, в том числе и по портовой инфраструктуре. При этом несмотря на успехи ВСУ становится все более очевидным, что до конца текущего года полного освобождения украинской территории от российских захватчиков не будет, а эксперты прогнозируют, что война затянется по меньшей мере до 2025 года.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 4 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Франция начнет готовить украинских пилотов. Примечательно то, что страна преимущественно вооружена самолетами собственного производства и не имеет на вооружении американских F-16.

О том, что происходило 1 сентября, читайте в материале: Война — день 555: Украина встречает новую осень заметными успехами на фронте

Информацию за 2 сентября смотрите по ссылке: Война — день 556: ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты давят на востоке

С данными за 3 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 557: ВСУ развивают успех на южном фронте, на что оккупанты "отвечают" ударами по городам