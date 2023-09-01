Война — день 555: Украина встречает новую осень заметными успехами на фронте

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре пятница, 1 сентября 2023 года. Пока украинские дети всеми силами пытаются получить образование в условиях войны и идут в школы, военные кровью и потом продолжают освобождать все новые метры украинской земли. Не могут на радовать и новые достижения, — Украина уже способна бить по целям на расстоянии в 700 километров, и собирается увеличивать зону поражения.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 1 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Пскове слышны автоматные очереди, местные каналы пишут об отражении атаки безпилотников.

Карта боевых действий от DeepState на начало суток выглядит следующим образом:

Карта боевых действий Украина 01.09.2023

Информацию за 29 августа смотрите по ссылке: Война — день 552: ВСУ наступают на юге, оккупанты давят в районе Купянска

С данными за 30 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 553: ракетный обстрел Киева и Одессы, ВСУ продвигаются в районе Бахмута

О том, что происходило 31 августа, читайте в материале: Война — день 554: ВСУ прорываются на юге, на территории россии все чаще звучит "бавовна"