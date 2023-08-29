Война — день 552: ВСУ наступают на юге, оккупанты давят в районе Купянска

Оперативно о главном за сутки

Украинские войска продолжают развивать контрнаступление на юге, в частности, на Таврическом направлении. Вместе с тем оккупанты имеют определенный успех в районе Купянска, однако по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, это может привести их группировку в "котел".

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 29 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Оккупанты за сутки 23 раза обстреливали Сумскую область, пострадали три человека

00:00 Успешное движение Сил обороны на Таврическом направлении продолжается, рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

За последние сутки потери врага составили 293 человека (безвозвратные – 50, раненые – 243).

Уничтожены 25 единиц военной техники противника.

Также были уничтожены 5 складов боеприпасов, 1 пункт управления и 1 контрольно-наблюдательный пункт врага.

С данными за 26 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 549: ВСУ развивают успех на юге, а россияне ослабли на востоке

О том, что происходило 27 августа, читайте в материале: Война — день 550: ВСУ прорвали оборону оккупантов на южном фронте

Информацию за 28 августа смотрите по ссылке: Война — день 551: ВСУ прорываются на юге, но оккупанты оказывают отчаянное сопротивление