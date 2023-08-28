Война — день 551: ВСУ прорываются на юге, но оккупанты оказывают отчаянное сопротивление

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают продвигаться на южном направлении и преодолевают одни из самых серьезных укреплений и оборонительных позиций оккупантов. Тем временем россияне собирают усилия, чтобы начать свое наступление на востоке Украины по направлению Лимана и Купянска, а командование ВСУ уже призывает направить в этот район дополнительные подкрепления, чтобы не дать захватчикам продвинуться.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 28 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Украина отправила первое с начала российского вторжения судно, которое было загружено не продуктами питания, а сталью.

С данными за 25 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 548: россия не прекращает обстрелов, пока ВСУ находятся на пороге прорыва

О том, что происходило 26 августа, читайте в материале: Война — день 549: ВСУ развивают успех на юге, а россияне ослабли на востоке

Информацию за 27 августа смотрите по ссылке: Война — день 550: ВСУ прорвали оборону оккупантов на южном фронте