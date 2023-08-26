Война — день 549: ВСУ развивают успех на юге, а россияне ослабли на востоке

Оперативно о главном 26 августа

Украинские военные продолжают вести контрнаступление на ряде направлений и имеют успехи по меньшей мере на двух из них. В частности на Западе обратили внимание, что ВСУ смогли прорвать одну из линий обороны на направлении стратегического города Токмак и освободить там важный населенный пункт. Оккупанты в свою очередь потеряли огромное количество ресурсов на востоке во время попыток наступления и открылись для встречного удара украинских защитников. При этом в разведке сообщают, что россияне намерены бросить на фронт еще сотни тысяч человек, хотя аналитики убеждены, что войну на истощение кремль выиграть не сможет.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 26 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Из-за успехов ВСУ на линии фронта, в скором времени можно ожидать усиление призывов к началу переговоров, говорит советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Информацию за 23 августа смотрите по ссылке: Война — день 546: ВСУ продолжают освобождать украинскую землю, а оккупанты теряют боевой дух

С данными за 24 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 547: Украина отмечает свой 32-й День Независимости

О том, что происходило 25 августа, читайте в материале: Война — день 548: россия не прекращает обстрелов, пока ВСУ находятся на пороге прорыва