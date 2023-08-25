Украина прорывается: на Западе все больше заявлений об успехе контрнаступления ВСУ

На Западе заявляют, что самая укрепленная линия обороны россиян прорвана

Зарубежные СМИ прокомментировали успехи ВСУ на южном фронте и предположили, что украинская армия уже прорвала первую линию обороны россиян в Запорожской области. Сейчас Силы обороны расширяют свой клин в направлении стратегического города Токмак.

Об этом пишет CNN, отмечая, что признаки прорыва первой линии обороны россиян, которую считали наиболее укрепленной, растут. В материале приведены факторы, которые указывают на это.

Так, в пятницу, 25 августа, Генштаб ВСУ сообщил об успехах на двух направлениях — в районе села Новопрокоповка и восточнее от него населенного пункта Очеретоватое. Ранее сообщалось, что было взято под контроль село Работино, но бои с оккупантами за него продолжаются.

На Запорожском направлении ВСУ "укрепляют свои позиции, наносят артиллерийский огонь по выявленным объектам противника и проводят контрбатарейные операции". Успехи украинской армии подтверждают и мрачные прогнозы некоторых российских военкоров о ситуации на южном фронте.

А глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью Almamlakatv заявил, что ВСУ смогли пересечь первую линию обороны россиян на Запорожском направлении. Вероятно, речь идет об успехе на Ореховском направлении, о чем ранее и сообщал Генштаб ВСУ.

"Они пересекли главную первую линию обороны. Это оборонная линия, на подготовку которой россияне потратили много месяцев, есть минные поля, "зубы дракона" и противотанковые траншеи, и есть сложная матрица оборонительных приготовлений. Украинцы пересекают это", – заявил генерал.

По его словам, контрнаступление ВСУ вовсе не провалилось, хотя и движется медленнее, чем ожидали союзники. Давать оценку ситуации на фронте он не стал, но подчеркнул, что украинская сторона добилась частичного успеха.

Напомним, что в свежей статье The Wall Street Journal рассказывалось о том, что США и Украина спорят о ходе контрнаступления. Американцы считают, что ВСУ слишком разбросаны по фронту и наоборот должны сосредоточиться на Запорожском направлении, чтобы прорвать оборону россиян и выйти к Азовскому морю.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ захватили позиции россиян под Бахмутом. Россияне пытаются атаковать украинских военных и вести наступления на некоторых направлениях, но безуспешно.