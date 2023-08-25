Есть продвижение на южном фронте: в Генштабе сообщили о новых успехах ВСУ (карта)

Украинские войска продвигаются и сдерживают врага

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Наши воины имеют успех на направлениях Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Очеретоватое.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что идет закрепление на достигнутых рубежах, нанесение огневого поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляются меры контрбатарейной борьбы.

Направление Новоданиловка — Новопрокоповка на карте deepstate

Направление Малая Токмачка — Очеретоватое на карте deepstate

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут. Закрепляются на достигнутых рубежах.

Бахмутское направление на карте

В свою очередь, российские оккупанты вели безрезультатные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Россияне перемещают свои подразделения и войска и активно применяют резервы.

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск. Продолжаются тяжелые бои.

Как сообщал "Телеграф", по данным аналитиков ISW, в районе Работино ВСУ приблизились ко второй линии обороны рф, еще больше расширив прорыв российских оборонительных линий, а у Бахмута захватили передовые позиции россиян.