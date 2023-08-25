Не только оборона: стало известно о ситуации на Купянском и Лиманском направлении

Россияне вымотаны и подтягивают свежие резервы

Россияне понесли серьезные потери на Купянском и Лиманском направлениях и теперь пытаются перегруппироваться, чтобы восстановить силы и боеспособность. Украинская армия должна воспользоваться этим моментом, чтобы продвинуться везде, где только это возможно.

Об этом сообщили в Командовании Сухопутными войсками ВСУ со ссылкой на слова генерал-полковника Александра Сырского. Он посетил этот участок фронта и обсудил с бойцами дальнейшую стратегию.

Россияне последнее время активно атаковали на Купянском и Лиманском направлениях. Сейчас обстановка тоже остается напряженно, однако из-за потерь были вынуждены перегруппироваться и направить на этот участок фронта новые бригады и дивизии из россии. За счет новой живой силы враг надеется усилить свою боеспособность и возобновить атаки.

Вместе с тем Сырский отметил, что артиллерийские и минометные обстрелы враг не прекращал, также активно применяется авиация. Украинские войска должны воспользоваться ситуацией и укрепить свои позиции, военное командование приняло все необходимые решения и меры, чтобы усилить оборону и эффективнее отражать атаки россиян.

"В таких условиях мы должны оперативно принимать все меры для укрепления нашей обороны на угрожающих направлениях и продвинуться вперед там, где это возможно. Для реализации этих задач была спланирована моя очередная рабочая поездка на Купянское и Лиманское направления", — подчеркнул Александр Сырский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Генштабе отчитались об успехах ВСУ на фронте. Украинские воины оттесняют врага на юге страны.