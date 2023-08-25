Россияне проиграют войну на истощение: неожиданный прогноз военного обозревателя

Постепенно техника и вооружение оккупантов "тают"

У россии будут большие проблемы с техникой и вооружением, если речь пойдет о войне на истощение. Даже максимальные темпы производства вооружения у россиян значительно уступают тем темпам, с которыми ВСУ уничтожают его.

Об этом в интервью изданию "Новинаря" заявил военный и политический аналитик, ветеран АТО и общественный деятель Евгений Дикий. По его словам, мнение о том, что россия сможет победить в войне на истощение, не соответствует реальности.

"К войне на истощение, к долгой войне, они не готовы. Сейчас у них идет именно один из пиков истощения, чем мы и пытаемся воспользоваться. Сейчас у них очень плохая ситуация с обновлением того, что мы выбиваем. И это практически одинаково относится что к живой силе, что к "железу". Именно поэтому они сейчас мечтают о заморозке войны, хотя бы на полгода. Им нужна пауза, чтобы выиграть время", — сказал он.

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Дикий отметил, что постепенно техника и вооружение оккупантов "тают", хотя они частично обновляют ее и частично снимают с консервации. При этом аналитик считает, что в ситуацию может вмешаться Китай, если принципиально сменит позицию по поводу поставок вооружения рф.

"Это уже будет другая война, не дай Бог. Но без прямой помощи от Китая я не вижу у них возможностей все количество новобранцев вооружить даже на таком уровне, как вооружали прошлые группы", — сказал Дикий.

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Ранее "Телеграф" писал о том, что в последние несколько недель между официальными лицами Киева и США возникли некоторые разногласия по поводу контрнаступления ВСУ.