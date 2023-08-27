Споры относительно стратегии Украины продолжаются

Несмотря на недовольство некоторых экспертов по поводу стратегии контрнаступления ВСУ, которые хотят, чтобы Силы обороны сосредоточились на юге Украины, командующий Сухопутных войск Александр Сырский призвал направить подкрепление на северо-восточный участок фронта. Там россия может получить дополнительные достижения.

Как пишет The New York Times, в последние недели российским войскам удалось продвинуться вокруг Купянска, пока силы обороны медленно продвигались на юге и востоке. Достижения рф, хоть и незначительные, заставили украинские силы выделить часть войск для защиты частей этой растянутой линии фронта, которая тянется на несколько сотен километров.

"Подразделения противника продолжают наносить поражения из артиллерии, минометов и авиации. При таких условиях мы должны немедленно принять все меры для укрепления нашей обороны на угрожающих рубежах и наступать там, где это возможно", — приводит издание слова Сырского.

Журналисты отмечают, что споры относительно стратегии Украины начались на фоне ряда сообщений СМИ о том, что официальные лица США якобы обвиняют Киев в "медленном" прогрессе в ходе контрнаступления.

"По соображениям Пентагона, Киев должен был сосредоточить огромное количество сил на одном участке линии фронта, чтобы совершить прорыв. Зато украинские командиры пытались распределить войска и огневую мощь способом, который они считали максимально справедливым и равноправным между Востоком и Югом", — пишет NYT.

Замечания генерала Сырского стали еще одним напоминанием о том, что, несмотря на внимание общественности к контрнаступлению на юге, ситуация на других участках линии фронта остается нестабильной.

"Противник сейчас проводит перегруппировку сил и средств, а также перебрасывает с территории России новосформированные бригады и дивизии. Основная задача России — повышение уровня боевого потенциала и возобновление активных наступательных действий", — добавил Сырский.

Газета сообщает, что российские войска могут попытаться прорваться к реке Оскол, которая течет на север и юг, а затем использовать водный путь в качестве естественного барьера против дальнейших украинских атак.

Напомним, что Зеленский ответил "советчикам" из американских СМИ. Он объяснил, почему ВСУ не перебросят все силы на юг.