ВСУ освободили Работино и продвигаются дальше: Маляр раскрыла следующее направление

Контрнаступление ВСУ успешно продолжается

Украинские военные освободили село Работино в Запорожской области и теперь продолжают свое продвижение. Основным направлением у ВСУ на данный момент является юг страны.

Об этом в понедельник, 28 августа, сообщила заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр во время включения с Military Media Center. По ее словам, на южном направлении в Запорожской и Херсонской областям враг находится в обороне.

"У нас продолжаются наступательные действия. Вы знаете, что освобождено Работино. И дальше наши войска двигаются уже юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки", — сказала Маляр.

Как отметила замминистра, речь идет о следующих направлениях: Новоданиловка- Новопрокоповка и Малая Токмачка — Очеретоватое.

"Это те направления, где сейчас продвигаются наши Вооруженные силы", — сказала Маляр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что командующий Сухопутных войск Александр Сырский призвал укрепить северо-восточный участок фронта, направив туда подкрепление. Это связано с тем, что российские оккупанты продолжают наносить удары из минометов, авиации и артиллерии.