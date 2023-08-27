Война — день 550: ВСУ прорвали оборону оккупантов на южном фронте

Оперативно о главном 27 августа

Российско-украинская широкомасштабная война продолжается. Украинские войска продолжают давить на оккупационные силы на юге, в частности, в районе села Работино Запорожской области, где прорвали вражескую линию обороны, и теперь могут развивать успех на этом направлении.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 27 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Российские оккупационные войска вечером в субботу нанесли удар по предприятию в Херсоне, в результате этого пострадал 34-летний мужчина, сообщила пресс-служба ОВА.

Информацию за 24 августа смотрите по ссылке: Война — день 547: Украина отмечает свой 32-й День Независимости

С данными за 25 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 548: россия не прекращает обстрелов, пока ВСУ находятся на пороге прорыва

О том, что происходило 26 августа, читайте в материале: Война — день 549: ВСУ развивают успех на юге, а россияне ослабли на востоке