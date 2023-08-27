ВСУ передвигаются через самую сложную линию обороны россиян: свежие карты боев

Российские захватчики на нескольких участках фронта провели безуспешные наступательные операции

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 550 дней. Украинские силы добились дальнейших тактически значимых успехов в западной Запорожской области и могут продвигаться через самые сложные подготовленные российские оборонительных позиций.

Тем временем враг может начать наступление оперативного уровня на Купянском и Лиманском направлениях в ближайшие два месяца. Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Луганская область

Российские войска 26 августа продолжили наступательные действия на рубеже Купянск, Сватово, Кременная, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

По словам российских "военкоров", оккупанты отразили попытки Украины восстановить утраченные позиции возле Торского (17 км к западу от Кременной) и в Серебрянском лесном массиве к югу от Кременной.

Также отмечается, что российские оккупанты перебросили элементы относительно элитного формирования из района Кременной Луганской области в район Роботино на западе Запорожской области.

В то же время в Генштабе Украины сообщили, что российские войска провели безуспешные наступательные операции в районе Новоегоровки (16 км к юго-западу от Сватово) и Белогоровки (12 км к югу от Кременной).

Бахмут

Российские войска провели наступательные операции в районе Бахмута и, как сообщается, продвинулись вперед. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска провели безуспешные наступательные операции в районе Орихово-Васильевки (11 км к северо-западу от Бахмута), Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и Клищеевки (7 км к юго-западу от Бахмута)

В то же время в рф заявили, что российские войска якобы захватили позиции возле Клищеевки, хотя ISW не наблюдала визуального подтверждения этих утверждений. Российский "военкор" заявил, что подразделения российской 4-й мотострелковой бригады (2-й армейский корпус Луганской Народной Республики) захватили позиции к северу от Клищеевки.

Украинские силы тем временем провели наступательные операции в районе Бахмута и смогли продвинуться в Клищеевку.

Донецк

Российские оккупанты провели наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк и, как сообщается, продвинулись. Украинский генеральный штаб сообщил, что российские войска провели безуспешные наступательные операции в районе Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки), Степового (8 км к северо-западу от Авдеевки) и Марьинки.

Запорожская область

Украинские военные приблизились к следующей серии российских оборонительных позиций на западе Запорожской области. Геолокированные кадры показывают, что защитники продвинулись дальше к западу от Вербового (18 км к югу от Орехова). Российские "военкоры" утверждают, что на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области продолжаются боевые действия. Другой российский блогер заявил, что 25 августа украинские войска провели неудачную высадку десанта на острове Борщевый (14 км к юго-западу от Херсона).

Херсон и Николаев

Российские "военкоры" утверждают, что на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области продолжаются боевые действия, а небольшие украинские десантные группы якобы высадились на неуказанных островах в дельте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Генштабе рассказали, сколько и на каких участках фронта украинские военные сейчас имеют успех.