ВСУ продвинулись под Бахмутом, враг направляет туда резервы: свежие карты боев

Враг атакует, но не продвигается

Идет 552-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, тяжелые продолжаются идут по всей линии фронта. Силы обороны вытеснили россиян с позиций в центре и к востоку от Клещиевки на Бахмутском направлении.

Как говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW), по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, главным направлением украинских наступательных операций является южное. В настоящее время украинские силы проводят две оперативные операции на юге Украины, в западной части Запорожской области и на границе Донецкой и Запорожской областей.

Харьковская и Луганская области

Враг атаковал украинские позиции на линии Купянск-Сватово 28 августа. Российский "военкор" заявил, что войска рф оказывают давление на украинские силы вблизи Синьковки и Петропавловки. Однако по его оценке, россияне вряд ли смогут прорвать украинскую оборону в ближайшее время.

Луганская и Харьковская области

Анна Маляр сообщила, что враг ищет слабые места в украинской обороне на границе с Белгородской областью. Спикер Восточной группировки войск Украины Илья Евлаш заявил, что сейчас на Купянском направлении действуют 45 тысяч российских военных.

По данным Генштаба ВСУ, наши воины отразили наступление россиян на Новоегоровку. Маляр сообщила, что оккупанты продолжают безуспешные наступательные действия к юго-западу от Кременной, вблизи Белогоровки, в районе Серебрянского леса и у Веселого.

Она добавила, что россияне готовятся к перегруппировке сил на Лиманском направлении, пытаясь задействовать наиболее профессиональные десантно-штурмовые подразделения (ВДВ) на линии фронта в Луганской области. Этим они хотят чтобы оттянуть украинские силы от Бахмутского направления.

Донецкая область

Анна Маляр сообщила, что ВСУ вытеснили россиян с позиций к востоку от Клищиевки и в центре населенного пункта. Продвижение наших войск вдоль южного фланга Бахмута продолжается. Также украинские войска продвигаются около Орехово-Василовки. Всего на Бахмутском направлении от оккупантов освобождено 44 квадратных километра, в том числе 1 квадратный километр за последнюю неделю.

Бахмутское направление

Илья Евлаш сообщил, что российские войска пытаются вернуть утраченные позиции на Бахмутском направлении, особенно на южном фланге. Враг направляет под Бахмут резервы без должной подготовки.

Донецкая область

Украинский Генштаб сообщил, что оккупанты безуспешно атаковали вблизи Марьинки. Маляр отметила, что россияне без успеха наступали вблизи Степного, Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки.

"Южная ось"

Геолокационные кадры, опубликованные 27 августа, показывают, что украинские силы недавно добились некоторых успехов к северу от Шевченко (40 км к юго-западу от города Донецк). Анна Маляр сообщила, что враг провел безуспешные наступательные действия вблизи Угледара.

Район Времевки

Маляр сообщила, что украинские войска освободили Работино на западе Запорожской области. Российские источники продолжают утверждать, что силы рф удерживают позиции на южной окраине Работино.

Район Работино

Украинские войска продолжали наступательные операции на западе Запорожской области. Маляр сообщила, что наши воины продвинулись к юго-востоку от Работино и к югу от Малой Токмачки, а также наступают в направлении Новоданиловки и Новопокроповки.

Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска продвинулись в направлении Вербового. Датчики NASA FIRMS/VIIR показывают большое количество тепловых аномалий рядом с российскими противотанковыми рвами к западу от Вербового. Это свидетельствует о том, что украинские силы, возможно, пытались прорвать там российские оборонные позиции.

Запорожская область

Тепловые аномалии и российские отчеты о продвижении Украины, могут свидетельствовать, что армия рф не контролирует территорию западнее этого сегмента противотанковых рвов. Российский "военкор" выразил обеспокоенность уязвимостью российских позиций вдоль линии Работино-Вербовое в случае дальнейшего продвижения Украины.

Херсонская и Николаевская области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина достигла консенсуса с западными партнерами в вопросе атак по временно оккупированным территориям. Еще год назад они были против взрывов в оккупированном Крыму, но сейчас считают, что Украина имеет право уничтожать все российское на оккупированных территориях.