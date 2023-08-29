"Люди думают, что есть две Украины": Подоляк объяснил, почему выборы сейчас невозможны

Большое количество людей сейчас стоит на защите Украины и организовать для них возможность голосования на передовой практически невозможно

Проведение парламентских и президентских выборов согласно украинскому законодательству запрещено во время военного положения в стране. Есть также и ряд обоснованных причин, по которым этот процесс становится невозможным в нынешних условиях.

Об этом во вторник, 29 августа, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Сніданок з 1+1". По его словам, в этом вопросе учитываются такие факторы как безопасность, финансы, регистрация избирателей и ряд других.

"Президент абсолютно реалистично смотрит, в отличие от многих людей, которые достаточно странно себя ведут. Они думают, что есть две Украины — одна воюет, а другая может заниматься тем, чем занималась 33 года, то есть заниматься своими политическими карьерами", — сказал он.

Михаил Подоляк подчеркнул, что, во-первых, в стране военное положение и большое количество людей сейчас стоит на защите Украины и организовать выборы на передовой невозможно. Президент об этом четко говорит — если будут наблюдатели, которые могут сидеть в окопах.

Вторая составляющая, как отмечает советник, это постоянные атаки со стороны россии. А третья — агитационная.

"Как проводить агитацию? У нас не контрактная, а мобилизованная армия. Люди имеют право выдвигать свои кандидатуры, проводить определенные мероприятия информационного реагирования. Как мы можем эти их права обеспечить?" — объяснил Подоляк.

Также он добавил, что в стране сейчас большое количество временно перемещенных людей — их около 14 млн, если еще брать внутренне перемещенных.

"Каким образом провести в столь короткие сроки перерегистрацию реестра избирателей?", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в "Слуге народа" высказались насчет проведения выборов, пока в стране продолжается военное положение.