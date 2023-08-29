"Люди гадають, що є дві України": Подоляк пояснив, чому вибори зараз неможливі

Велика кількість людей зараз стоїть на захисті України та організувати для них можливість голосування на передовій практично неможливо

Проведення парламентських та президентських виборів згідно з українським законодавством заборонено під час воєнного стану в країні. Є також і низка обґрунтованих причин, через які цей процес стає неможливим у нинішніх умовах.

Про це у вівторок, 29 серпня, сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "Сніданок з 1+1". За його словами, у цьому питанні враховуються такі фактори як безпека, фінанси, реєстрація виборців та низка інших.

"Президент абсолютно реалістично дивиться, на відміну від багатьох людей, які досить дивно поводяться. Вони думають, що є дві України — одна воює, а інша може займатися тим, чим займалася 33 роки, тобто займатися своїми політичними кар’єрами", — сказав він.

Михайло Подоляк наголосив, що, по-перше, в країні воєнний стан і велика кількість людей зараз стоїть на захисті України та організувати вибори на передовий неможливо. Президент про це чітко говорить: якщо будуть спостерігачі, які можуть сидіти в окопах.

Друга складова, як зазначає радник, це постійні атаки з боку росії. А третя – агітаційна.

"Як проводити агітацію? У нас не контрактна, а мобілізована армія. Люди мають право висувати свої кандидатури, проводити певні заходи інформаційного реагування. Як ми можемо ці їхні права забезпечити?" — пояснив Подоляк.

Також він додав, що в країні зараз велика кількість тимчасово переміщених людей – їх близько 14 млн, якщо ще брати внутрішньо переміщених.

"Яким чином провести у такі короткі терміни перереєстрацію реєстру виборців?", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "Слузі народу" висловилися щодо проведення виборів, поки в країні продовжується воєнний стан.