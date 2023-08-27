У владі зробили нову заяву щодо виборів в Україні

В Україні поставили крапку у розмовах про проведення "воєнних виборів"

Проводитимуть вибори в Україні влада лише після завершення війни, оскільки зараз їх організація неможлива з низки причин.

Як розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк в ефірі програми "У ліжку" Марії Довбенко, наразі існують проблеми з безпекою у частині областей, а багато українців зараз перебувають на фронті.

За її словами, бойові дії зруйнували частину виборчої інфраструктури, а реєстр виборців не може бути актуалізований.

"Зараз війна, концентрація одна — перемога. Чи будуть вибори? Будуть. Коли? Після перемоги", — сказала Шуляк.

Варто зазначити, що цією заявою Шуляк підтвердила повідомлення джерел "Телеграфа" про те, що вибори цієї осені ніхто не проводитиме. Втім, вони зазначали, що в Офісі президента розглядають два потенційні періоди, коли вони все ж таки можуть відбутися — весна та осінь 2024 року.

При цьому на важливість проведення виборів навіть за умов війни дедалі частіше натякають західні партнери. Так, 24 серпня під час візиту до Києва розповів сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що Україні необхідно провести вибори наступного року.