Во власти сделали новое заявление по поводу выборов в Украине

В Украине поставили точку в разговорах о проведении "военных выборов"

Проводить выборы в Украине власти будут только после завершения войны, поскольку сейчас их организация невозможна по ряду причин.

Как рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в эфире программы "В постели" Марии Довбенко, в настоящее время существуют проблемы с безопасностью в части областей, а многие украинцы сейчас находятся на фронте.

По ее словам, боевые действия разрушили часть избирательной инфраструктуры, а реестр избирателей не может быть актуализирован.

"Сейчас война, концентрация одна — победа. Будут ли выборы? Будут. Когда? После победы", — сказала Шуляк.

Стоит отметить, что этим заявлением Шуляк подтвердила сообщения источников "Телеграфа" о том, что выборы этой осенью проводить никто не будет. Впрочем, они отмечали, что в Офисе президента рассматривают два потенциальные периоды, когда они все же могут состояться — весна и осень 2024 года.

При этом на важность проведения выборов даже в условиях войны все чаще намекают западные партнеры. Так 24 августа во время визита в Киев рассказал сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Украине необходимо провести выборы в следующем году.