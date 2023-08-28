Зеленський готується до переговорів із росією: ЗМІ здивувало заявою про вибори в Україні

Законодавство України забороняє проводити вибори у період війни

Західні ЗМІ заявляють, що 2024 року в Україні можуть провести парламентські та президентські вибори нібито напередодні можливих переговорів із росією. Нині чинна влада може шукати можливості, щоб реалізувати задум у період воєнного стану. Ця інформація корелює зі словами джерел "Телеграфу", які також розповідали про плани провести вибори в Україні цієї осені чи наступної весни.

Як пише іспанська газета El Pais із посиланням на свої джерела, вибори в Україні нібито мають "зупинити падіння популярності" Володимира Зеленського.

Три місяці тому Володимир Зеленський заявляв, що поки в Україні діє воєнний стан, а на території країни ведуться бойові дії, жодні вибори неможливі. Це прописано в Конституції та чинному законі про воєнний стан.

Але джерела іспанської газети зазначають, що "політика — це ще й мистецтво змін". У найближчому оточенні президента виступають за проведення виборів до парламенту та на посаду президента.

"Джерела, з якими консультувалася El Pais, пояснюють цю нову позицію Зеленського спробою зупинити втрату популярності та зберегти легітимність перед можливими переговорами з росією", — йдеться в публікації.

Як повідомлялося, 27 серпня Володимир Зеленський в інтерв'ю заявив, що хоча проведення виборів у воєнний час заборонено, проте українцям не потрібно буде чекати на їх проведення кілька років.