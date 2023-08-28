Зеленский готовится к переговорам с россией: СМИ удивило заявлением о выборах в Украине

Законодательство Украины запрещает проводить выборы в период войны

Западные СМИ заявляют, что в 2024 году в Украине могут провести парламентские и президентские выборы якобы в преддверии возможных переговоров с россией. Сейчас действующая власть может искать возможности, чтобы реализовать задумку в период военного положения.

Об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой на источники. В статье сказано, что выборы якобы должны "остановить падение популярности" Владимира Зеленского.

Три месяца назад Владимир Зеленский заявлял, что пока в Украине действует военной положение, а на территории страны ведутся боевые действия, никакие выборы невозможны. Это прописано в Конституции и действующем законе о военном положении.

Но источники испанской газеты отмечают, что "политика — это еще и искусство изменений". В ближайшем окружении президента выступают за проведение выборов в парламент и на должность президента.

"Источники, с которыми консультировалась El Pais, объясняют эту новую позицию Зеленского попыткой остановить потерю популярности и сохранить легитимность перед лицом возможных переговоров с россией", – говорится в публикации.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии готовятся к выборам президента и ищут путину "соперников". Их отбирают по новой методике.