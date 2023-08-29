За гибель десятков людей никто не ответит? В деле об ударе по казарме в Десне всплыли тревожные детали

Служебное расследование в заключении возлагает ответственность за произошедшее на трех человек

В расследовании ракетного удара по селу Десна на Черниговщине, который россияне совершили в мае 2022 года по учебному центру Вооруженных сил Украины с таким же названием "Десна", проводилось с нарушениями. Тогда число погибших достигло 87 человек и еще 68 пропали без вести.

Из собственных источников в правоохранительных органах "Украинская правда" узнала, что расследование в "Десне" действительно установило нарушение. В частности, речь идет о несоблюдении требований рассредоточения личного состава для его сохранения. Также выявлено нарушение порядка организации боевого дежурства.

Отмечается, что служебное расследование в заключении возлагает ответственность за произошедшее на трех человек: руководителя "Десны", его заместителя — начальника штаба и оперативного дежурного. Результаты воинская часть должна была отправить правоохранителям, а те — начать официальное следствие.

Дело по событиям 17 мая 2022 года ведет Служба безопасности Украины. Однако данное расследование касается самого факта атаки российских оккупантов на "Десну". Было открыто дело по статьям об "умышленных действиях с целью изменения границ Украины" и "убийстве".

Также источники "Украинской правды" в СБУ сообщают, что отрабатываются в частности и вероятные корректировщики этого удара, приведшего к страшной трагедии.

Разрушенная казарма в Десне. Фото - УП

Возможные служебные нарушения должны стать предметом изучения для Государственного бюро расследований. Но в то же время в ДБР заявили, что не ведут дело по "Десне". При этом в Госбюро неофициально добавляют, что якобы ими не было получено заключение из части.

"УП" также обращалось к Сухопутным войскам, которым подчиняется "Десна", чтобы узнать, по каким причинам такое большое количество людей признаны без вести пропавшими и о том, был ли кто-то привлечен к ответственность. Однако редакция ответа не получила.

Напомним, ранее "Телеграф" показал, как выглядит Киевщина после очередной ракетной атаки российских оккупантов. В результате обстрела были повреждены частные дома.