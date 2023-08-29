За загибель десятків людей ніхто не відповість? У справі про удар по казармі в Десні спливли тривожні деталі

Службове розслідування в ув’язненні покладає відповідальність за те, що сталося, на трьох осіб

У розслідуванні ракетного удару по селу Десна на Чернігівщині, який росіяни здійснили у травні 2022 року по навчальному центру Збройних сил України з такою самою назвою "Десна", проводилося з порушеннями. Тоді кількість загиблих досягла 87 людей і ще 68 пропали безвісти.

Зі власних джерел у правоохоронних органах "Українська правда" дізналася, що розслідування в "Десні" дійсно встановило порушення. Зокрема йдеться про недотримання вимог розосередження особового складу для його збереження. Також виявлено порушення порядку організації бойового чергування.

Зазначається, що службове розслідування в ув’язненні покладає відповідальність за подію на трьох осіб: керівника "Десни", його заступника — начальника штабу та оперативного чергового. Результати військова частина мала відправити правоохоронцям, а ті — розпочати офіційне слідство.

Справу щодо подій 17 травня 2022 року веде Служба безпеки України. Однак це розслідування стосується самого факту атаки російських окупантів на "Десну". Було відкрито справу за статтями про "навмисні дії з метою зміни кордонів України" та "вбивство".

Також джерела "Української правди" в СБУ повідомляють, що відпрацьовуються зокрема і ймовірні коригувальники цього удару, що спричинив страшну трагедію.

Зруйнована казарма у Десні. Фото — УП

Можливі службові порушення мають бути предметом вивчення для Державного бюро розслідувань. Але в той же час у ДБР заявили, що не ведуть справу щодо "Десні". При цьому в Держбюро неофіційно додають, що нібито не було отримано висновку з частини.

"УП" також зверталося до Сухопутних військ, яким підпорядковується "Десна", щоб дізнатися, з яких причин така велика кількість людей визнана безвісти зниклими і про те, чи хтось був притягнутий до відповідальності. Проте редакція відповіді не отримала.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показав, як виглядає Київщина після чергової ракетної атаки російських окупантів. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватні будинки.