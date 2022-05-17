Укр

Ракетный удар по Черниговщине: стало известно, сколько еще людей погибли от рук россиян

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Обстрел украинских земель оккупантами из россии Новость обновлена 17 мая 2022, 14:26
Обстрел украинских земель оккупантами из россии

рф продолжает беспощадно уничтожать украинские города и совершать кровавые убийства в отношении мирного населения нашей Родины

Утром 17 мая российская армия нацистов нанесла ракетный удар по селу Десна, расположенному в Черниговской области. В результате вражеских обстрелов пострадали 20 человек, 8 из них — смертельно.

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Село Десна, Черниговская область
Село Десна, Черниговская область

О трагическом событии в своем Телеграмм-канале сообщил руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) Вячеслав Чаус.

"Сегодня недоброе утро в Черниговской области: ранним утром враг нанес ракетные удары по поселку Десна. Там работают спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций, правоохранительные органы. Предварительно у нас есть погибшие и много раненых. Чуть позже более подробную информацию дам. Это еще раз свидетельствует о том, что я говорю – война не закончилась, война не ушла из Черниговской области", – рассказал детальнее он.

Позже информацию о количестве пострадавших в результате обстрела россиянами мирных жителей населенного пункта прокомментировали и в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели сообщили, что утренний ракетный удар российских оккупантов по Десне унес жизни 8 человек, еще 12 — ранены, — пишет "Цензор.Нет".

Ранее "Телеграф" сообщал, что на 83-й день вторжения российской федерации на украинские земли оккупанты произвели обстрел не только Черниговщины, но и Львовской области. В области этой ночью дважды звучали сирены. По словам городского головы Львова Андрея Садового, это была мощная атака армии россии по региону за все время войны.

Теги:
#Обстрел #Война #Погибшие #Деревня