"Одна из самых больших атак": Садовой рассказал, сколько ракет ударило по Львову и куда попали

Руководство области призывает жителей не пренебрегать сигналами тревоги

В ночь на 17 мая, на 83-й день войны россии с Украиной, армия нацистов рф осуществила мощнейший ракетный обстрел Львовской области. В регионе дважды звучали воздушные тревоги, во время которых враг запустил две массовые волны ракетных вылетов. В результате обстрела поврежден один из объектов инфраструктуры регионального филиала "Львовская железная дорога", расположенного в Яворовском районе.

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Об этом во вторник, 17 мая, на своей странице в соцсети написал городской голова Львова Андрей Садовой.

По его словам, при массированном обстреле ни одна российская ракета так и не смогла приземлиться на территории Львовщины, ведь ПВО удалось отразить вражеские снаряды. Также он отметил, что пока неизвестно, был ли целью оккупантов именно Львов.

Садовой добавил, что обломки одной из сбитых ракет рф упали на объект железнодорожной инфраструктуры, частично повредив его. В домах, которые расположены неподалеку, выбило стекла, однако пострадавших людей в результате обстрела, к счастью, нет.

"И это все в 20 километровой зоне до границы с Европейским Союзом. Это действительно была одна из самых больших атак на Львовскую область по количеству ракет", — говорится в тексте публикации.

Кроме того, городской голова добавил, что сейчас крайне трудно предсказать дальнейшие действия оккупационной армии россии и призвал местных жителей прятаться в укрытие, когда звучит тревожная сирена.

Ранее "Телеграф" сообщал, как российские оккупанты пытались разрушить важные инфраструктурные объекты во Львове, запуская ракеты из Черного моря. В общей сложности россияне осуществили шесть выпусков ракет, однако украинские зенитчики сбили их по прилету в область.