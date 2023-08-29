Продвижение на южном фронте и не только: в Генштабе рассказали о ходе контрнаступления ВСУ

Оккупанты несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Наши воины продвигаются и закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Также Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Враг вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои.

Украинские войска имеют успех в направлении Новоданиловка-Вербовое. Они закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Направление Новоданиловка-Вербовое на карте deepstat

Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута. Закрепляются на достигнутых рубежах.

Бахмутское направление на карте deepstat

В Генштабе добавили, что россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области. Оккупанты несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Они проводят перемещение подразделений и войск и активно применяют резервы.

Донецкая область на карте deepstat

Как сообщал "Телеграф", министр обороны Алексей Резников рассказал, что у россиян на Купянском направлении может быть определенное продвижение. Однако если ВСУ продвинутся под Бахмутом, то это приведет к возникновению котла для оккупантов.