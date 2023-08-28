Резников намекнул на угрозу "котла" под Купянском: какая там сейчас ситуация (карты)

В Минобороны оценили ситуацию на восточном фронте

У россиян на Купянском направлении может быть определенное продвижение, однако если ВСУ продвинутся под Бахмутом, то это приведет к появлению котла для оккупантов.

Как сообщил во время разговора с журналистами министр обороны Алексей Резников, усиление давления на востоке является для россиян очевидным ходом, поскольку они пытаются отвлечь внимание ВСУ от южных областей.

Он отметил, что генерал Александр Сырский держит оборону на направлении Купянска и пытается контратаковать под Бахмутом и если ВСУ смогут продвинуться, то россиянам грозит котел.

При этом он отметил, что Украина не отвлекает свои войска с юга, тогда как россияне перебрасывают силы с Херсонской области в Запорожскую, а оттуда на восток Украины.

"Как говорят военные, "ситуация сложная, но контролируемая", — подытожил министр.

Стоит отметить, что по данным DeepState, оккупанты особо активно пытаются продвигаться к северу от Купянска, а также немного южнее со стороны Сватово.

Другие попытки россиян прорваться оборону Украины зафиксированы на Лиманском направлении.

Как сообщалось ранее, украинские военные освободили село Работино в Запорожской области и теперь продолжают свое продвижение. Основным направлением у ВСУ на данный момент является юг страны.