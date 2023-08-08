Оффлайн или онлайн? Почему МОН хочет вернуться к "очке", несмотря на угрозу блекаута зимой

Стоит ли сажать учеников за парты в кризисный период

В Министерстве образования и науки считают, что учебные заведения Украины должны стремиться к возвращению в оффлайн-режим обучения. Замглавы МОН Сергей Сташкив в эфире телемарафона заявил, что при наличии укрытий и согласия родителей, ученики должны сесть за парты уже в сентябре. Учитывая прошлогодний опыт работы (а точнее – ее невозможности) в условиях дефицита электроэнергии, администрациям школ рекомендовано закупать генераторы и быть готовыми к переходу в онлайн.

В то же время, зима 2023/2024 обещает стать не менее сложной, чем прошлогодняя. Уже сейчас военные эксперты прогнозируют массированные ракетные обстрелы критической и гражданской инфраструктуры Украины со стороны россии, а специалисты в сфере энергетики считают, что избежать веерных и аварийных отключений электроэнергии не удастся — разрушения прошлогодней энергосистемы до сих пор не ликвидированы.

Почему МОН предпочло очное обучение с крайне сомнительными перспективами, оптимизации дистанционной формы занятий, "Телеграф" спросил у экспертов в области образования.

Рекомендации с условиями

Декларируя курс на возвращение офлайн-учебы, в Министерстве образования подчеркивают, что эти заявления носят сугубо рекомендательный характер. Более того, в ведомстве настаивают на том, что посещение учебных заведений учащимися возможно исключительно при условии оборудованных укрытий и с учетом ситуации в регионе. Оценку рисков с последующим решением по формату обучения возлагают на глав местных ОВА.

Кроме того, даже в областях, где введут очные занятия, родители учеников смогут самостоятельно решать, отпускать ли детей в учебное заведение. Для тех, кто выберет образование в дистанционном режиме, будут созданы специальные классы. И наоборот — если у семьи нет возможности оставлять ребенка дома или в школе отсутствует укрытие, его могут зачислить в другое учебное заведение на время действия военного положения по упрощенной процедуре.

По данным МОН, даже в относительно прифронтовых регионах большинство родителей выступает за возвращение школьников за парты, однако в Николаеве, Одессе, Харькове и Запорожье успехом будет считаться восстановление хотя бы смешанного формата обучения в учреждениях, отвечающих требованиям безопасности. В Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях будут работать над улучшением дистанционного обучения.

"В прошлом учебном году у нас фактически 75% учебных заведений, школ, имели укрытия, которые позволяли там находиться более половине учеников, обучающихся в этих учебных заведениях. Правительством выделено полтора миллиарда гривен на обустройство укрытий в учебных заведениях, на данный момент проводятся соответствующие работы и укрытия обустраиваются.

Мы понимаем, что не все школы в Украине смогут начать учебный год в оффлайн формате, но благодаря усилиям органов местного самоуправления, используя средства государственного и местного бюджетов, процент школ, имеющих укрытие, будет значительно больше, чем был на конец прошлого года", — отметил Сташкив.

В то же время, по словам депутата Киевского городского совета Леонида Емца, оценить реальное положение дел в вопросе укрытий крайне сложно, ведь доступа к информации о состоянии обустройства укрытий не имеют даже народные избранники.

Дело в том, что в столице главы районов самовольно исключают из перечня школьных укрытий помещения, в которых уже были сделаны ремонты за бюджетные средства. Речь идет об общих суммах в десятки, а то и сотни миллионов гривен, говорит политик. При этом исключение из перечня означает, что укрытие становится недоступным не только для рядовых граждан, но и для самой школы, ведь данное помещение по закону не может использоваться как убежище.

"Это прямое нарушение процедуры, установленной Кабмином. По правилам, предложение об исключении от распорядителя должно быть рассмотрено ГСЧС и согласовано КГГА. Вместо этого, создают какие-то совместные комиссии, формирующие рекомендацию и сами же принимающие решение, без участия администрации. Учитывая, что данные о таких укрытиях удаляют из перечня, узнать, какое количество школ действительно оборудовано такими помещениями, невозможно", — говорит Леонид Емец в комментарии "Телеграфу", добавляя, что все выявленные нарушения фиксируют, данные о них посылают юристам для предоставления правовой оценки и передачи информации в правоохранительные органы.

Учитывая, что подобные тенденции прослеживаются даже в столице, где ситуация с безопасностью достаточно напряжена из-за регулярных ракетных обстрелов, можно лишь представить положение дел с укрытиями в других регионах Украины, где контроль над действиями администраций может быть значительно меньше из-за круговой поруки чиновников на местах.

Вероятно, чтобы оценить уровень безопасности собственных детей в учебном заведении, родителям следует посетить укрытие и самостоятельно проверить помещение на соответствие требованиям. В частности, в убежище должно быть минимум два выхода, освещение и вентиляция, запасы воды и медикаментов. Размеры укрытия рассчитывают по норме 0,6-1 кв.м на человека.

Почему обучение офлайн – это важно?

Несмотря на то, что дистанционный формат образования вошел в жизнь украинских учеников и студентов еще при пандемии, данная система до сих пор не отработана должным образом, из-за чего имеет ряд недостатков.

Среди них МОН называет:

отсутствие эффективной обратной связи с преподавателями;

большой объем домашних заданий;

технические проблемы;

недостаточное обеспечение получателей образования и научно-педагогических работников компьютерной техникой;

недостаточное общение между учащимися;

отсутствие возможности получить практический опыт.

Кроме того, существует мнение, что несовершенная реализация учебного процесса в онлайн-формате нанесла немалые образовательные потери украинской молодежи — за последние несколько лет уровень знаний у школьников и студентов значительно снизился, что может привести к дефициту специалистов в будущем.

По словам экс-директора Украинского центра оценивания качества образования Игоря Ликарчука, данный тезис не имеет подтверждения, ведь в Украине отсутствует эффективная система оценивания качества образования.

"Пока это только эмоции, которые базируются на уровне компетентности тех, кто эти эмоции продуцирует. Если бы у нас была система оценки качества образования, которая базировалась бы на сравнительных исследованиях типа TIMSS или PIRLS, хотя бы на каких-то объективных, валидных мониторингах, мы могли бы говорить более предметно. Впрочем, для действительно объективной оценки эти исследования должны были проводиться в доковидные времена, чтобы сейчас нам было, с чем сравнивать. Сейчас у нас нет объективных технологий и методик исследования качества образования в Украине", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

При этом Игорь Ликарчук считает, что безопасность учащихся имеет первостепенное значение, поэтому решение о выборе формата обучения должно приниматься с учетом способности администраций учреждений организовать эффективный образовательный процесс, объединяя при необходимости обе формы. Сомнений в том, что следующий учебный год будет не менее сложным предыдущего, эксперт не имеет.

Аналогичного мнения придерживается и первый образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев. В комментарии "Телеграфу" политик отметил, что единого ответа о целесообразности введения того или иного формата занятий просто не существует, ведь все будет зависеть от ситуации в каждом отдельном заведении каждого отдельного региона.

"Если вы хотите услышать от меня, что имеет более негативное влияние на образовательный процесс — дистанционка или уроки в укрытиях, я отвечу: хуже всего на него влияют подонки из российской федерации. Другого ответа у меня нет", — говорит чиновник.

Восстанавливать очное обучение следует повсюду, где это позволяет ситуация с безопасностью и есть укрытие, считает соучредитель ОО "Смартосвіта", экссоветница главы МОН Иванна Коберник. По словам эксперта, результаты исследований во всех странах, проводивших измерение образовательных потерь после пандемии Covid-19, фиксировали более низкие показатели, чем в доковидные времена.

"Во всех странах, независимо от уровня ВВП или других показателей. И это без войны. Особенно заметные последствия это имеет в начальной школе — в этом году в четвертый класс пойдут дети, чей первый класс пришелся на ковидный 2020-й. То есть среди них есть дети, которые никогда не были в классе. Не знают, что такое выполнять школьные рутины, работать в группе, справляться в коллективе, не говоря о возможности получить помощь и консультацию учителя в момент, когда она нужна", — говорит Иванна Коберник. комментарии "Телеграфу".

Общественный деятель отмечает: подростки уже ощущают на себе последствия дистанционки — без посещения школы им труднее самоорганизовываться и рассчитывать время. Между тем эти важные навыки, которые атрофируются или не развиваются без очного обучения, крайне необходимы во взрослой жизни.

Спорить с эффективностью очного школьного образования по сравнению с дистанционным трудно. Ситуацию усложняет отсутствие необходимой материально-технической базы в школах и семьях и недостаток опыта работы в таком формате среди учителей. Несмотря на это, обстоятельства заставляют украинских педагогов искать варианты по принципу "меньшее из двух зол", отдавая приоритет безопасности детей.

В регионах, где администрации заведений все же отважатся вернуть учеников за парты, их родителям придется в какой-то мере взять вопрос безопасности под собственный контроль, ведь, как выяснилось, быть уверенным в ответственном подходе должностных лиц к организации укрытий можно не всегда.