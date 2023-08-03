Пилоты дронов со школьной скамьи: что так и не так с инициативой министра образования Украины

Эксперты считают, что прежде чем вводить новую иннициативу, нужно проработать ряд важных вопросов

Министр образования Украины Оксен Лисовой сообщил, что в рамках дисциплины "Защита Украины" старшеклассники уже с 1 сентября могут начать изучать оказание медицинской помощи, минную безопасность, управлении дронами и ориентирование на местности. Пилотный проект якобы будет потом доработан с учетом пожеланий учеников и преподавателей. "Телеграф" обсудил эту идею с экспертами.

Это надо было делать еще раньше

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

"Изучение управление дронами в школах следовало вводить еще в пару лет назад, если не раньше. Сейчас БПЛА – один из важнейших инструментов на поле боя. Они дают возможность разведывать и уничтожать позиции противника, его технику, которая бьет по нашим военным. Уничтожить опорный пункт, живую силу, вооружения, склады. По словам Марии Берлинской, которая помогает аэроразведчикам и занимается дронами еще с 2014-2015 гг, потребность в БПЛА у нас сейчас удовлетворена всего на 10%. Прежде всего, за счет волонтеров и государства. Причем, по малым дронам – в основном заслуга волонтеров. А за нехватку беспилотников платить приходится жизнями солдат".

Эксперт акцентирует, что россия поставила производство БПЛА на промышленный уровень. Там закупили запчасти для малых дронов, производят ударные БПЛА "Ланцет", запустили валовое производство "Шахедов".

"Если на начало войны у ВСУ было преимущество в дронах, то в данный момент россия огромными темпами, за госфинансирование, закупает и развивает производство беспилотников, – подчеркивает Татьяна Попова. – И нам нужно максимально усилить это направление. Как в обучении пилотов, так и в самом производстве".

Нужны ответы на ряд вопросов

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран признался, что ему сложно давать оценку подобной инициативе, не имея ответа на ряд важных вопросов.

"Во-первых, кто это будет делать? Во-вторых – какие и откуда на это направят ресурсы? Когда мы задумывается над вопросом "кто?" – ответ должен быть однозначным. Либо действующие военные, либо специалисты, имеющие соответствующую квалификацию. Человек без опыта не может читать в школе минное дело или учить даже азам управления дронами. И обучиться этому невозможно без соответствующего технического обеспечения. Как человек, который возглавляет Центр подготовки операторов БПЛА "Крук", где преподают военные, я скажу, что важен правильный ответ на оба вопроса. И что сертифицированное оборудование для обучения достать нелегко. Это – не дешевая история. И не быстрая, – поясняет эксперт. – И цепь вопросов можно продолжать. Где найти 20 тысяч квалифицированных учителей? Особенно в сельской местности, где они вряд ли робототехникой занимались (а как без этого учить минному делу?), равно как массово имели дело с беспилотниками".

По словам Виктора Тарана, важно понимать, данная инициатива – это о сути или о форме? Не просто ли это ответ на сообщения, что в рф несовершеннолетние начинают собирать дроны? Не попытка ли перебить негативное влияние такого рода информации?

"Если же это реальная история – следует услышать ответ на вышеприведенные вопросы касательно того "кто?" и "каким образом, за счет каких ресурсов?". До нового учебного года остается менее месяца, а лично я не слышал, чтобы велась активная работа среди сертифицированных специалистов касательно привлечения их к такого рода преподаванию. Надеюсь, вскоре мы увидим, реальная это история или просто элемент борьбы в информационном поле", – заключает эксперт.

Инициатива полезная, но кое-что следует учесть

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отмечает, что есть такая тенденция в Украине – практически каждый новый министр образования (и Оксен Лисовый, похоже, не исключение) хочет привнести что-то свое в образовательный процесс. И чем-то запомниться будущим поколениям. Своеобразная традиция.

"В свое время ныне уже, к сожалению, покойный Иван Вакарчук (отец известного певца Святослава Вакарчука), бывший министр образования и науки Украины в 2007-2010 годах, ввел мощную реформу в школе в виде внешнего независимого оценивания (ВНО). Что стало базой для зачисления в вузы выпускников школ, заменив экзаменационный кошмар – как выпускной, так и вступительный. И за эту реформу я как представитель образования, имеющий опыт работы на руководящих должностях в общеобразовательных учебных заведениях, очень благодарен", – говорит Валерий Клочок.

Инициативу Лисового касательно расширения рамок дисциплины "Защита Украины" он считает уместной, подчеркивая, что украинские старшеклассники (и парни, и девушки) должны быть готовы к любым вызовам.

"При этом, – продолжает эксперт, – следует понимать, что у российской власти обострилось желание милитаризировать всех уже со школьной скамьи, если не раньше. В этом смысле рф проводит последовательную идеологическую политику для увеличения числа тех, кто готов будет воевать. И мы должны действовать зеркально. Готовить подрастающее поколение к возможному участию в военном деле. Элементарные навыки должны быть. С надеждой, что они понадобятся исключительно в мирной, не военной жизни. Но с пониманием, что нельзя прятать голову в песок. Что надо верить в лучшее, но готовиться к худшему".

В то же время, подчеркивает Валерий Клочок, эту идею Лисового нельзя считать реформой. Просто расширяется спектр изучения по определенному предмету.

"Также следует обратить внимание на материально-технический аспект. На то, чтобы учебные заведения были обеспечены теми же дронами для практических занятий. Это не должно ложиться на плечи родителей", – уверен эксперт.