Управление дронами и еще больше медицины: украинским школьникам обновят один из предметов

Учителей преподавать новый предмет будут обучать международные специалисты

В школе обновят один из предметов, которые изучают в старшей школе. Речь идет о дисциплине "Защита Украины", на которой школьников будут обучать жизненно необходимым вещам.

Об этом сообщил министр образования Украины Оксен Лисовой. По его словам, в рамках этого предмета у старшеклассников будет больше практики, чем теории.

Так, сами учителя и школьники выступили за то, чтобы изменить подход к преподаванию этой дисциплины. Есть пожелания подробно изучать медицинскую помощь, минную безопасность, управление дронами и ориентирование на местности.

Пилотный проект по обновленной программе запустят уже в сентябре этого года в школах разных областей. По ходу обучения будут приниматься замечания и отзывы учеников и учителей, после чего программа будет доработана и запущена в полном объеме. Также планируют обучить учителей новым знаниям, чтобы они могли более качественно объяснять все школьникам.

"Чтобы пилот прошел успешно, проведем обучение для учителей. Для этого привлекаем к сотрудничеству международные и общественные организации, имеющие опыт обучения взрослых. В частности, тех специалистов, которые готовы обучать учителей работе с симуляторами FPV дронов, имеют специализацию в топографии, домедицинской помощи и предотвращении травматизма", — отметил Оксен Лисовой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что школьников в россии предлагают обучить обращаться с оружием и другим тонкостя военного дела.