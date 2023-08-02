Управління дронами та ще більше медицини: українським школярам оновлять один із предметів

Вчителів навчатимуть викладати новий предмет міжнародні фахівці

У школі оновлять один із предметів, які вивчають у старшій школі. Йдеться про дисципліну "Захист України", на якій школярів навчатимуть життєво необхідним речам.

Про це повідомив міністр освіти України Оксен Лісовий. За його словами, у рамках цього предмета у старшокласників буде більше практики, ніж теорії.

Так, самі вчителі та школярі виступили за те, щоб змінити підхід до викладання цієї дисципліни. Є побажання докладно вивчати медичну допомогу, мінну безпеку, керування дронами та орієнтування на місцевості.

Пілотний проект із оновленої програми запустять уже у вересні цього року у школах різних областей. Під час навчання прийматимуться зауваження та відгуки учнів та вчителів, після чого програму буде доопрацьовано та запущено в повному обсязі. Також планують навчити вчителів новим знанням, щоб вони могли якісніше пояснювати усі школярам.

"Щоб пілот пройшов успішно, проведемо навчання для вчителів. Для цього залучаємо до співпраці міжнародні та громадські організації, які мають досвід навчання дорослих. Зокрема, тих спеціалістів, які готові навчати вчителів роботі з симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію в топографії, домомедичній допомозі та запобіганні травматизму", — зазначив Оксен Лісовий.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що школярів у росії пропонують навчити поводитися зі зброєю та іншим тонкощам військової справи.