Нововведение появится в школах россии с начала учебного года

Российских школьников теперь не только будут пичкать пропагандой о войне в Украине на уроках, но теперь еще детей будут учить обращаться с оружием и познакомят с работой квадрокоптеров.

Об этом в интервью российскому пропагандистскому агентству РИА Новости сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Современные квадрокоптеры у нас. Появляются новые технологии. Знакомство с ними, на мой взгляд, конечно, необходимо. Акцент в предмете — не просто основа безопасности жизнедеятельности. А именно акцент на усиление компонентов, связанных с защитой родины, на мой взгляд, очень важен", — сказал он.

Так, на уроках ОБЖ в рамках начальной военной подготовки было решено проводить для школьников изучение работы с оружием. Занятия будут проводить для желающих.

"Как я уже сказал, в курсе основ безопасности жизнедеятельности уже предусмотрено, для желающих, изучение работы с оружием. Кстати, ребятам многим это интересно. Я сам, в детстве, помню, ходил в ДОСААФ", — добавил Кравцов.

Реакция соцсетей

В комментариях в социальных сетях пользователи отметили, что детей в россии готовят к войне еще со школьной парты. А некоторые посчитали, что это не такая уж и плохая идея, ведь потом то самое оружие они могут развернуть против российского диктатора владимира путина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в российских школах детей уже начали учить "зиговать". Под песню "Я русский" известного исполнителя-пропагандиста Шамана, детям во время определенных строчек припева нужно было поднимать руку вверх.