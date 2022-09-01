Ненавидеть Украину со школьной скамьи: в россии вводят уроки ненависти и готовят новое "пушечное мясо"

Уже с 12 лет россиян приучают что их цель — погибнуть за Родину

В рамках "патриотического воспитания" российских школьников им будут объяснять почему россия напала на Украину и учить быть похожими на "героев специальной военной операции".

Об этом говорится на специальном сайте министерства просвещения рф, посвященному будущему циклу патриотических занятий.

В понедельник, 5 сентября, в российских школах начнется цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном", на котором школьников страны-оккупанта будут в прямом смысле "любить учить Родину". И если первый урок будет вполне нейтральным, то уже на втором юных россиян будут учить ненавидеть Украину.

Так, в рамках внеурочного занятия 12 сентября, школьников начиная с 5 класса будут призывать быть похожими на "настоящих патриотов – героев специальной военной операции".

"Проявления подлинного патриотизма мы видим и сегодня, прежде всего при проведении специальной военной операции. О ее начале 24 февраля этого года объявил Президент России В.В. Путин. В своем выступлении Президент отметил: "Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Среди целей специальной военной операции – защитить население Донбасса, подвергавшееся издевательствам и притеснению со стороны киевского режима, разоружить Украину, не дать разместить на ее территории военные базы НАТО", — так учителям "рекомендуют" начать творческое задание, которое должно учить решать "проблемные ситуации".

Цель сво - "спасение украинцев"

Далее школьникам рекомендуется ознакомиться с примерами "героических поступков" оккупантов, которые воюют с Украиной по приказу кровавого диктатора путина.

"Герои" - убийцы украинцев

Но вряд ли российским школьникам расскажут правду, о том, как россияне обстреливают жилые кварталы Харькова, что приводит к гибели и ранению мирных жителей, в том числе украинских детей, их ровесников.

Также в самой россии не скрывают, что рассматривают своих сограждан просто как "пушечное мясо". Так, пропагандист владимир соловьев, предпочитавший лето проводить на своей итальянской вилле, пока ее не конфисковали, прямо заявляет в своем шоу, что каждый россиянин должен быть готов умереть по первому требованию своей страны за некую "высшую цель".