В россии школьников уже учат "зиговать": "Толкай рукой небо, толкай НАТО" (видео)
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В патриотическом духе русские школы проводят концерты не только к 23 февраля, но и к 8 марта
В россии цветет и пахнет кремлевская пропаганда на всех уровнях, начиная со школ. Несовершеннолетних россиян не только готовят к будущей службе в армии, но и насильно заставляют любить свое государство и национальность. Так, в частности, во время подготовки к концертам местные школьники вынуждены изучать патриотические песни, соответственно на них реагируя. Например – поднимать руку на словах "Я русский".
Именно такой эпизод был слит в сеть школьниками Казани, о чем пишет издание DOXA. Учителя, избравшие для исполнения на празднике песню российского исполнителя Шамана, буквально предлагали детям почти "зиговать" как в нацистской Германии.
Судя по возрасту находящихся в зале детей, большое внимание "патриотическому воспитанию" в рф уделяют среднему звену школьников. Это подтверждает и информация из Екатеринбурга – там домашнее задание по изучению песни Шамана получили пятиклассники.
В Казани же учительница, контролировавшая подготовку к концерту, всячески поощряла детей поднимать руку на словах "Я русский". Тех, кто мало проявлял активность, она называла "не русскими" и предлагала эмигрировать.
Уже упомянутая композиция певца Шамана насквозь пропитана пророссийской пропагандой, демонстрирующей, что поссия в очередной раз оказывается одна в своей борьбе — "всему миру назло".
Я русский
Я вдыхаю этот воздух
Солнце в небе смотрит на меня
Надо мной летает вольный ветер
Он такой же, как и я
И хочется просто любить и дышать
И мне другого не нужно
Такой, какой есть, и меня не сломать
И всё потому что
Я русский, я иду до конца
Я русский, моя кровь от отца
Я русский, и мне повезло
Я русский, всему миру назло
Я русский
© цитата из песни
Интересно, что подобные песни дети изучают не только до концертов в День защитника Отечества (23 февраля) или Дня Победы (9 мая). Патриотических композиций было достаточно и при подготовке к празднованию Международного женского дня (8 марта). Среди "репертуара", который должны учить российские школьники, немало и другого "патриотического" бреда. Ввиду этого некоторые дети сознательно отказываются от участия в концертах, предварительно посоветовавшись об этом с родителями.
Стоит добавить, что "зигование" на словах "Я русский" является неполным, ведь детям предлагают поднимать вверх руку со сжатым кулаком. В нацистской Германии такое приветствие было построено на вытянутой руке с вытянутой ладонью. Его обычно сопровождали выкриком "Heil Hitler!" (Слава Гитлеру!) или "Sieg Heil!" (Слава победе!).
Понятно, что подобная ситуация очень быстро набрала огласку. Подобное "патриотическое воспитание" не только повеселило украинцев, но и напугало многих россиян. Своими реакциями пользователи сети поспешили поделиться со всеми.
Это не первый скандал в россии, связанный с символами нацистской Германии. Так, в Волгодонске школьникам предложили послать бойцам на фронт открытки с изображением солдата гитлеровской армии.
Между тем, ЧВК "Вагнер" также протягивает свои окровавленные руки к российской молодежи. Подросткам предлагают присоединиться к движению "Вагнеренок", которое научит "родину любить".