В патриотическом духе русские школы проводят концерты не только к 23 февраля, но и к 8 марта

В россии цветет и пахнет кремлевская пропаганда на всех уровнях, начиная со школ. Несовершеннолетних россиян не только готовят к будущей службе в армии, но и насильно заставляют любить свое государство и национальность. Так, в частности, во время подготовки к концертам местные школьники вынуждены изучать патриотические песни, соответственно на них реагируя. Например – поднимать руку на словах "Я русский".

Именно такой эпизод был слит в сеть школьниками Казани, о чем пишет издание DOXA. Учителя, избравшие для исполнения на празднике песню российского исполнителя Шамана, буквально предлагали детям почти "зиговать" как в нацистской Германии.

Судя по возрасту находящихся в зале детей, большое внимание "патриотическому воспитанию" в рф уделяют среднему звену школьников. Это подтверждает и информация из Екатеринбурга – там домашнее задание по изучению песни Шамана получили пятиклассники.

Так выглядят школьники в одной из казанских школ

В Казани же учительница, контролировавшая подготовку к концерту, всячески поощряла детей поднимать руку на словах "Я русский". Тех, кто мало проявлял активность, она называла "не русскими" и предлагала эмигрировать.

Уже упомянутая композиция певца Шамана насквозь пропитана пророссийской пропагандой, демонстрирующей, что поссия в очередной раз оказывается одна в своей борьбе — "всему миру назло".

Я русский Я вдыхаю этот воздух Солнце в небе смотрит на меня Надо мной летает вольный ветер Он такой же, как и я И хочется просто любить и дышать И мне другого не нужно Такой, какой есть, и меня не сломать И всё потому что Я русский, я иду до конца Я русский, моя кровь от отца Я русский, и мне повезло Я русский, всему миру назло Я русский © цитата из песни

Интересно, что подобные песни дети изучают не только до концертов в День защитника Отечества (23 февраля) или Дня Победы (9 мая). Патриотических композиций было достаточно и при подготовке к празднованию Международного женского дня (8 марта). Среди "репертуара", который должны учить российские школьники, немало и другого "патриотического" бреда. Ввиду этого некоторые дети сознательно отказываются от участия в концертах, предварительно посоветовавшись об этом с родителями.

Популярные песни для школьников в России

Стоит добавить, что "зигование" на словах "Я русский" является неполным, ведь детям предлагают поднимать вверх руку со сжатым кулаком. В нацистской Германии такое приветствие было построено на вытянутой руке с вытянутой ладонью. Его обычно сопровождали выкриком "Heil Hitler!" (Слава Гитлеру!) или "Sieg Heil!" (Слава победе!).

Нацистское поздравление и "зигирование"

Понятно, что подобная ситуация очень быстро набрала огласку. Подобное "патриотическое воспитание" не только повеселило украинцев, но и напугало многих россиян. Своими реакциями пользователи сети поспешили поделиться со всеми.

Это не первый скандал в россии, связанный с символами нацистской Германии. Так, в Волгодонске школьникам предложили послать бойцам на фронт открытки с изображением солдата гитлеровской армии.

Между тем, ЧВК "Вагнер" также протягивает свои окровавленные руки к российской молодежи. Подросткам предлагают присоединиться к движению "Вагнеренок", которое научит "родину любить".