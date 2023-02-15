"Деды зиговали": в россии на школьных открытках для оккупантов изобразили солдата гитлеровской Германии (фото)

Российское образование пробивает очередное дно

В российском Волгодонске в одной из школ учеников заставили написать поздравительные открытки солдатам оккупационной армии, которые находятся в Украине. Однако, как обычно, ничего хорошего с этого не получилось.

Как сообщают местные СМИ, мать одного из школьников младших классов школы №18 обратила внимание, что на выданном ее сыну бланке в нижнем углу расположен рисунок, который должен бы символизировать советского солдата, но на самом деле является плохо отредактированным фото бойца немецкой SS.

При этом при поиске картинки в сети по запросу "немецкий солдат" данное изображение появляется одним из первых.

"Объясняя данный факт, учитель поясняет, что не могла себе представить, что шаблон поздравительной открытки, посвящённый 23 Февраля и размещенный в Интернете, может содержать силуэт не русского солдата", — объяснил директор школы, когда к нему за разъяснением ситуации обратились журналисты.

Пользователей сети же ситуация весьма позабавила.

Как сообщалось ранее, подобные ляпы у россиян встречаются очень часто. Например, в прошлом году в россии устроили фотосессию с новым символом войны, мальчиком Алешей, на одежду которому нашили сербский флаг вместо российского