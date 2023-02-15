"Діди зігували": у росії на шкільних листівках для окупантів зобразили солдата гітлерівської Німеччини (фото)

Російська освіта пробиває чергове дно

У російському Волгодонську в одній зі шкіл учнів змусили написати листівки солдатам окупаційної армії, які перебувають в Україні. Однак, як завжди, нічого хорошого з цього не вийшло.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, мати одного зі школярів молодших класів школи №18 звернула увагу, що на виданому її синові бланку в нижньому кутку розташований малюнок, який мав би символізувати радянського солдата, але насправді є погано відредагованим фото бійця німецької SS.

При цьому при пошуку картинки в мережі на запит "німецький солдат" дане зображення з’являється одним з перших.

"Пояснюючи даний факт, вчитель пояснює, що не могла собі уявити, що шаблон вітальної листівки, присвячений 23 лютого і розміщений в Інтернеті, може містити силует не російського солдата", — пояснив директор школи, коли до нього за роз’ясненням ситуації звернулися журналісти.

Користувачів мережі ситуація дуже потішила.

Як повідомлялося раніше, подібні ляпи у росіян зустрічаються дуже часто. Наприклад, минулого року у росії влаштували фотосесію з новим символом війни, хлопчиком Альошею, на одяг якому нашили сербський прапор замість російського.