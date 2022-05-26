З новим символом війни росії стався конфуз (фото)

Російські пропагандисти, схоже, не знають, як виглядає прапор рф

Після гучної історії з українською бабусею, що вийшла до бійців ЗСУ з прапором СРСР, а після розкритикувала звірства росіян, окупанти не ризикують і почали використовувати для пропаганди дитину. Хлопчик Льоша, якому подобається військова техніка, часто миготить у сюжетах російських ЗМІ, проте росіяни і тут змогли зганьбитися.

Російський блогер Рустем Адагамов у себе на сторінці у Facebook зазначив, що дитині неправильно наліпили символ війни.

Хлопчику на рукав приліпили букву Z з прапором рф, проте зробили це неправильно, внаслідок чого Льоша "красується" не російським, а сербським прапором.

"Хлопчика Альошу, з якого зробили новий символ війни, треба перевернути, тоді прапор у нього на рукаві стане російським, а не сербським. І ось у них все так", — зазначив Адагамов.

У twitter користувачі також посміялися з нового символу війни.

Нагадаємо, у росії вже продається шоколадки із зображенням Льоші. Назвали пропагандистський кондитерський виріб "Алёшка".

Раніше повідомлялося, що у зруйнованому Маріуполі росіяни вивели пропаганду на новий рівень.