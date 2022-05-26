Укр

С новым символом войны россии произошел конфуз (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Из мальчика Алеши пропагандисты сделали новый символ войны Новость обновлена 26 мая 2022, 22:11
Из мальчика Алеши пропагандисты сделали новый символ войны

Российские пропагандисты, похоже, не знают, как выглядит флаг рф

После нашумевшей истории с украинской бабушкой, вышедшей к бойцам ВСУ с флагом СССР, а после раскритиковавшей зверства россиян, оккупанты не рискуют и начали использовать для пропаганды ребенка. Мальчик Леша, которому нравится военная техника, частенько мелькает в сюжетах российских СМИ, однако россияне и тут смогли опозориться.

Российский блогер Рустем Адагамов у себя на странице в Facebook отметил, что ребенку неправильно налепили символ войны.

Мальчику на рукав прилепили букву Z с флагом рф, однако сделали это неправильно, в результате чего Леша "красуется" не российским, а сербским флагом.

"Мальчика Алешу, из которого сделали новый символ войны, надо перевернуть, тогда флаг у него на рукаве станет российским, а не сербским. И вот все у них так", — отметил Адагамов.

В twitter пользователи также посмеялись над новым символом войны.

Напомним, в россии уже продается шоколадки с изображением Леши. Назвали пропагандистское кондитерское изделие "Алёшка".

Ранее сообщалось, что в разрушенном Мариуполе россияне вывели пропаганду на новый уровень.

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#Украина #Россия #Война с Россией