Насмехался над студентками: во Львове приняли решение насчет ректора медуниверситета

Зименковский пробыл в должности ректор ЛНМУ с 1998 года

Скандальный ректор Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого Борис Зименковский лишился своей должности, которую занимал 25 лет.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, его должность временно занял доцент, доктор медицинских наук по специальности "Хирургия", проректор по научно-педагогической работе Орест Чемерис.

В то же время на сайте университета говорится, что контракт с Чемерисом заключен на 5 лет.

Зименковский "прославился" после того, как начал насмехаться над фамилиями студентов и выпускать сексистские шутки во время распределения выпускников на интернатуру. О неподобающем поведении ректора сообщили сами студенты. Они также опубликовали кадры, на которых Зименковский словесно пытался унизить выпускников.

В частности, он смеялся с того, что одна из студенток решила стать хирургом.

"Женщина, а хочет резать! Грустно. Я бы такой знать не хотел", – говорил он.

После огласки данных событий в Минздраве заявили, что примут кадровые решения.

Зименковский пробыл в должности ректор ЛНМУ с 1998 года.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве произошел очередной скандал. Там проректор Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука выгнал студентку из аудитории из-за языковой позиции.