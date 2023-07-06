Насміхався зі студенток: у Львові ухвалили рішення щодо ректора медуніверситету

Зіменковський пробув на посаді ректор ЛНМУ з 1998 року

Скандальний ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Борис Зіменковський втратив свою посаду, яку обіймав 25 років.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України, його посаду тимчасово обійняв доцент, доктор медичних наук за спеціальністю "Хірургія", проректор з науково-педагогічної роботи Орест Чемеріс.

Водночас на сайті університету йдеться, що контракт із Чемерісом укладено на 5 років.

Зіменковський "прославився" після того, як почав глузувати з прізвищ студентів та випускати сексистські жарти під час розподілу випускників на інтернатуру. Про неналежну поведінку ректора повідомили самі студенти. Вони також опублікували кадри, на яких Зіменковський словесно намагався принизити випускників.

Зокрема він сміявся з того, що одна зі студенток вирішила стати хірургом.

"Жінка, а хоче різати! Сумно. Я б такої знати не хотів", — говорив він.

Після розголосу цих подій у МОЗ заявили, що ухвалять кадрові рішення.

Зіменковський перебував на посаді ректора ЛНМУ з 1998 року.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві стався черговий скандал. Там проректор Київської державної академії декоративно-ужиткового мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука вигнав студентку з аудиторії через мовну позицію.