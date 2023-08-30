Война — день 553: ВСУ продолжают давить на юге и продвигаются в районе Бахмута

Оперативно о главном за сутки

Украинские войска продолжают наступать на Таврическом направлении, а также продвинулись в районе Бахмута, где заняли большое количество господствующих высот.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 30 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 У Министерства обороны США есть гарантированное финансирование для военной поддержки Украины до завершения фискального года 30 сентября, средств достаточно для удовлетворения потребностей Украинского государства, заявили в Пентагоне.

С данными за 27 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 550: ВСУ прорвали оборону оккупантов на южном фронте

О том, что происходило 28 августа, читайте в материале: Война — день 551: ВСУ прорываются на юге, но оккупанты оказывают отчаянное сопротивление

Информацию за 29 августа смотрите по ссылке: Война — день 552: ВСУ наступают на юге, оккупанты давят в районе Купянска