Война — день 554: ВСУ прорываются на юге, на территории россии все чаще звучит "бавовна"

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные развивают успех на двух направлениях, в то время, как российские попытки наступать постепенно выдыхаются из-за серьезных потерь. Для того чтобы восстановить силы, оккупанты проводят переброску войск на восточное направление и пытаются возобновить движение на Купянском и Бахмутском направлениях.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 31 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 За день в Никополе упало 10 российских снарядов из тяжелой артиллерии из-за чего повреждено здания двух частных предприятий, многоэтажка и семь автомобилей.

О том, что происходило 28 августа, читайте в материале: Война — день 551: ВСУ прорываются на юге, но оккупанты оказывают отчаянное сопротивление

Информацию за 29 августа смотрите по ссылке: Война — день 552: ВСУ наступают на юге, оккупанты давят в районе Купянска

С данными за 30 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 553: ракетный обстрел Киева и Одессы, ВСУ продвигаются в районе Бахмута