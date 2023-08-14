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На заметку военнообязанным: что нужно проверить при получении повестки

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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В Украине продолжается мобилизация Новость обновлена 14 августа 2023, 15:58
В Украине продолжается мобилизация. Фото Открытые источники

Есть важные моменты, на которые стоит обратить внимание

При получении повесток, которые продолжают выдавать в связи с продлением мобилизации, военнообязанным следует обращаться внимание на некоторые детали, указанные в бланке.

Подробнее об этом рассказала адвокат Марина Бекало, пишет ТСН.

По словам специалиста, первым делом нужно сверить свои личные данные, а также обратить внимание на дату запланированного прибытия в военкомат.

"При получении повестки военнообязанный должен проверить правильность указанных в ней своих личных данных, ФИО и дату рождения, дату и место (адрес) прибытия в ТЦК и СП. Форма повестки утверждена Постановлением КМУ 1487 г. (Приложение 11)", — отметила адвокат.

Марина Бекало также подчеркнула, что если все эти данные были указаны на повестке верно, то у военнообязанного мужчины нет оснований отказаться от ее получения.

Что должно быть указано в повестке

  • вид повестки;
  • ФИО получателя повестки;
  • адрес проживания;
  • реквизиты распоряжения;
  • адрес территориального центра комплектования, в который военнообязанному следует обратиться;
  • список документов, которые необходимо иметь с собой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Вера Тарасенко объяснила, можно ли снимать процесс вручения повестки на видео.

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#Украина #Мобилизация #Повестка #Военное положение