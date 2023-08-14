На заметку военнообязанным: что нужно проверить при получении повестки

Есть важные моменты, на которые стоит обратить внимание

При получении повесток, которые продолжают выдавать в связи с продлением мобилизации, военнообязанным следует обращаться внимание на некоторые детали, указанные в бланке.

Подробнее об этом рассказала адвокат Марина Бекало, пишет ТСН.

По словам специалиста, первым делом нужно сверить свои личные данные, а также обратить внимание на дату запланированного прибытия в военкомат.

"При получении повестки военнообязанный должен проверить правильность указанных в ней своих личных данных, ФИО и дату рождения, дату и место (адрес) прибытия в ТЦК и СП. Форма повестки утверждена Постановлением КМУ 1487 г. (Приложение 11)", — отметила адвокат.

Марина Бекало также подчеркнула, что если все эти данные были указаны на повестке верно, то у военнообязанного мужчины нет оснований отказаться от ее получения.

Что должно быть указано в повестке

вид повестки;

ФИО получателя повестки;

адрес проживания;

реквизиты распоряжения;

адрес территориального центра комплектования, в который военнообязанному следует обратиться;

список документов, которые необходимо иметь с собой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Вера Тарасенко объяснила, можно ли снимать процесс вручения повестки на видео.