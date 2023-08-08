Можно ли снимать на видео процесс вручения повестки: ответ адвоката

В большинстве случаев полиция и военные запрещают видеофиксацию своих действий

Из-за войны, которую россия ведет против Украины, продолжается всеобщая мобилизация. Любому военнообязанному мужчине могут выдать повестку, адвокаты рассказали, можно ли снимать этот процесс на видео, чтобы в случае нарушений со стороны работников военкоматов, иметь доказательства.

О том, можно ли проводить видеосъемку работников территориального центра комплектования (ТЦК), рассказала адвокат Вера Тарасенко на своем YouTube-канале.

Она подтвердила, что в Украине запрещено снимать военных, их местоположение, технику и их перемещение, работу ПВО. Однако тут есть одна тонкость.

"Но значит ли это, что если в отношении вас военные или полиция ведут себя незаконно, то это тоже запрещено снимать? Полиция и военные вам конечно же ответят, что да, их запрещено снимать и что они неприкосновенны. И вот здесь и кроется главный обман", – отметила она.

Адвокат подчеркнула, что все действия полиции и военных по отношению к вам фиксировать на фото и видео "можно и нужно".

"Если эти самые военные или полиция вас останавливают, в чем-то обвиняют, или вручают повестку, или угрожают вам, или насильно тянут в военкомат, то есть совершают относительно вас лично какие-то действия, то это уже вы имеете полное право и снимать, и фиксировать", – пояснила Тарасенко.

По ее словам, согласно ст. 307 ГК Украины физическое лицо может быть снято на фото, кино и видеопленку только при наличии его согласия. Но такое согласие считается предоставленным, если съемка проходит в публичных местах, на улицах, собраниях, конференциях и митингах.

"Конечно же, полиция, а также военные всегда ссылаются на то, что информация об их действиях конфиденциальна и что их нельзя снимать. Но и здесь таится ложная информация. Полиция или военные по отношению к вам, когда они вручают вам повестку или выполняют другие действия, – это субъекты властных полномочий. Соответственно, на них положения о конфиденциальности не распространяются", – уточнила адвокат.

Тарасенко пояснила, что не призывает к саботированию законных действий представителей власти, но подчеркнула, что в правовом государстве прежде всего должны уважать права и свободы граждан.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине сотрудников военкоматов обеспечивают бодикамерами для видеофиксации вручения повесток.