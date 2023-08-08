Чи можна знімати на відео процес вручення повістки: відповідь адвоката

У більшості випадків поліція та військові забороняють відеофіксацію своїх дій

Через війну, яку росія веде проти України, триває загальна мобілізація. Будь-якому військовозобов’язаному чоловікові можуть видати повістку, адвокати розповіли, чи можна знімати цей процес на відео, щоб у разі порушень працівниками військкоматів мати докази.

Про те, чи можна проводити відеозйомку працівників територіального центру комплектування (ТЦК), розповіла адвокат Віра Тарасенко на своєму YouTube каналі.

Вона підтвердила, що в Україні заборонено знімати військових, їхнє місце розташування, техніку та їхнє переміщення, роботу ППО. Однак тут є один нюанс.

"Але це означає, що якщо щодо вас військові чи поліція поводяться незаконно, то це теж заборонено знімати? Поліція і військові вам звичайно ж дадуть відповідь, що так, їх заборонено знімати і що вони недоторканні. І ось тут і криється головний обман", — зазначила вона.

Адвокат наголосила, що всі дії поліції та військових щодо вас фіксувати на фото та відео "можна і потрібно".

"Якщо ці самі військові чи поліція вас зупиняють, у чомусь звинувачують, чи вручають повістку, чи погрожують вам, чи насильно тягнуть у військкомат, тобто чинять щодо вас особисто якісь дії, то це вже ви маєте повне право і знімати, та фіксувати", – пояснила Тарасенко.

За її словами, згідно зі ст. 307 ЦК України фізична особа може бути знята на фото, кіно та відеоплівку лише за наявності її згоди. Але така згода вважається наданою, якщо зйомка відбувається у публічних місцях, на вулицях, зборах, конференціях та мітингах.

"Звичайно ж, поліція, а також військові завжди посилаються на те, що інформація про їхні дії конфіденційна і що їх не можна знімати. Але і тут приховується неправдива інформація. Поліція чи військові стосовно вас, коли вони вручають вам повістку або виконують інші дії, – це суб’єкти владних повноважень. Відповідно, на них положення про конфіденційність не поширюються”, – уточнила адвокат.

Тарасенко пояснила, що не закликає до саботування законних дій представників влади, але наголосила, що у правовій державі насамперед мають поважати права та свободи громадян.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні співробітників військкоматів забезпечують бодікамерами для відеофіксації вручення повісток.