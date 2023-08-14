На замітку військовозобов’язаним: що потрібно перевірити при отриманні повістки
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Є важливі моменти, на які варто звернути увагу
При отриманні повісток, які продовжують видавати у зв’язку з продовженням мобілізації, військовозобов’язаним слід звертати увагу на деякі деталі, зазначені у бланку.
Докладніше про це розповіла адвокат Марина Бекало, пише ТСН.
За словами фахівця, насамперед потрібно звірити свої особисті дані, а також звернути увагу на дату запланованого прибуття у військкомат.
"При отриманні повістки військовозобов’язаний повинен перевірити правильність зазначених у ній своїх особистих даних, ПІБ та дату народження, дату та місце (адресу) прибуття до ТЦК та СП . Форму повістки затверджено Постановою КМУ 1487 р. (Додаток 11)", — зазначила адвокат.
Марина Бекало також підкреслила, що якщо всі ці дані були вказані правильно у повістці, то військовозобов’язаний чоловік не має підстав відмовитися від її отримання.
Що має бути зазначено у повістці
- вид повістки;
- ПІБ одержувача повістки;
- адреса проживання;
- реквізити розпорядження;
- адресу територіального центру комплектування, до якого військовозобов’язаному слід звернутися;
- список документів, які необхідно мати із собою.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Віра Тарасенко пояснила, чи можна знімати процес вручення повістки на відео.